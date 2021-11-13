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  4. Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

13.11.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan ve bir dönem müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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2006 yılında 2. albümü "%100"ü çıkaran şarkıcı, şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da adından sık sık söz ettirmişti.
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2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

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Şarkıcının iddialı pozu, kısa sürede gündem olurken son halini gören tanımakta zorlandı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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