Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
2006 yılında 2. albümü "%100"ü çıkaran şarkıcı, şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da adından sık sık söz ettirmişti.
2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.
Şarkıcının iddialı pozu, kısa sürede gündem olurken son halini gören tanımakta zorlandı.
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