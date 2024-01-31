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Kıvrımlı model Sevgililer Günü için aldığı iç çamaşırlarını giydi! "Fiyonk bu kadar mı güzel durur"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Kıvrımlı modeller arasında yer alan Iskra Lawrence yine adından söz ettirdi. Büyük beden model olarak tanınan güzel isim Sevgililer Günü için aldığı iç çamaşırlarının reklamını yaparken sütyeninin detayı dikkat çekti.

Uzun yıllardır beden olumlama akımının en önemli sözcülerinden olan büyük beden model Iskra Lawrence sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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SÜTYENİNE YORUM YAĞDI

Büyük beden model Iskra Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına da kabul ettirdi.

13 yıllık modellik kariyeri bulunan beden olumlama akımının en önemli temsilcileri arasından anılan kıvrımlı isim pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından yayınladığı karelerle ünlü olan büyük beden model Iskra Lawrence geçimini sağlamak için bir yandan da sosyal medyada reklam yapıyor. 

Son olarak Sevgililer Günü için iç çamaşırını giyerek tanıtan güzel model sütyenini kameralar önünde fiyonk yaptı. Bağlanabilir tasarımıyla dikkat çeken sütyeniyle Lawrence sosyal medyayı salladı.

Güzel modelin hayranları "Fiyonk bu kadar mı güzel durur", "Ben de istiyorum", "Çok güzel", "Özgüvenin daha seksi" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Model
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