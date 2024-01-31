Kıvrımlı model Sevgililer Günü için aldığı iç çamaşırlarını giydi! "Fiyonk bu kadar mı güzel durur"

Uzun yıllardır beden olumlama akımının en önemli sözcülerinden olan büyük beden model Iskra Lawrence sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Büyük beden model Iskra Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına da kabul ettirdi.
13 yıllık modellik kariyeri bulunan beden olumlama akımının en önemli temsilcileri arasından anılan kıvrımlı isim pozlarıyla da adından söz ettiriyor.
Instagram hesabından yayınladığı karelerle ünlü olan büyük beden model Iskra Lawrence geçimini sağlamak için bir yandan da sosyal medyada reklam yapıyor.
Son olarak Sevgililer Günü için iç çamaşırını giyerek tanıtan güzel model sütyenini kameralar önünde fiyonk yaptı. Bağlanabilir tasarımıyla dikkat çeken sütyeniyle Lawrence sosyal medyayı salladı.
Güzel modelin hayranları "Fiyonk bu kadar mı güzel durur", "Ben de istiyorum", "Çok güzel", "Özgüvenin daha seksi" yorumlarında bulundu.