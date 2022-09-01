YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

01.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar kara yel engeline takıldı.

Saat 00.00'da denize açılan balıkçılar, açıkta etkili olan kara yel nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağlarını güçlükle denize atan birçok balıkçı, sabah boş kasalarla limana döndü.

Balıkçılardan Halil Kurt, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle 10 palamut yakalayabildiklerini söyledi.

İlk günkü umutların boşa çıktığını ifade eden Kurt, gelecek günlerde bol sayıda palamut avlayacaklarına inandığını kaydetti.

Kurt, kara yel nedeniyle limana dönüş yolunu zorlukla tamamladıklarını belirtti.

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Kıyıköylü balıkçılar, av sezonunun ilk gününde "kara yel" engeline takıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
av yasağı balıkçılar karayel

Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:30
Öğle
13:16
İkindi
16:57
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri"

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri"

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.