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Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

12.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Serhat Özkan: - "Benim de kızım 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıfım, o yüzden Eylül ile geldim"

Kars'ta görevli olan ve kızı prematüre doğan doktor Serhat Özkan, 29 haftalık hastası minik Eylül'ün tedavisi için ambulans ile Kars'tan Erzurum'a yolculuk yaptı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisaryönü köyünde çobanlık yapan baba Tayfur ile eşi Sibel Kerekli'nin 29 haftalık kızları Eylül, bin 300 gram dünyaya geldi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Yeni Doğan Uzmanı Dr. Serhat Özkan kontrolünde yaklaşık bir ay hastanede yatan minik Eylül, burada çeşitli tedaviler aldı ve yaklaşık bin 700 gram oldu.

Eylül'ün, prematüre doğan bebeklerin retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan rop (retinopati) hastalığı görülme riski bulunduğu belirlendi.

Tedavi edilmesi gereken Eylül, bu nedenle Kars'tan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kızı da prematüre doğan Dr. Özkan, anne Sibel ve Eylül ile ambulansla yolculuk ederek, Eylül'ün gerekli tedavileri almasına yardımcı oldu.

Eylül, burada göz servisinde muayene olarak Kars'a geri dönecek.

Yeni Doğan Uzmanı Dr. Özkan, gazetecilere, prematüre doğan Eylül'ün Kars'taki hastanede yaklaşık 1 aylık kaldığını belirterek, "Biz de belli tedaviler aldı ve biraz büyüttük. Şu anda bin 700 gram civarında." dedi.

Özkan, Kars'taki şartların çok müsait olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Rop muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklerimize yaptığımız bir muayenemiz var. Onu göz hekimlerimiz yapıyor. Onu da yapacak hekim burada daha tecrübeli. Hem hassas bir nakil olduğu için hem de en ufak bir hatada çocuğu kaybetme riskimiz olduğu için Eylül ile gelmek istedim. Prematüre doğan bebeklerin gözlerinde rop gelişebiliyor, bunun takibi önemli. Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir, takip edilirse önüne geçilebilir. O yüzden doğduktan bir ay sonra mutlaka bu takibin yapılması lazım."

Bu hassasiyet sebebiyle Eylül ile Kars'tan Erzurum'a gelmek istediğini aktaran Özkan, "Benim de kızım 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıfım, o yüzden Eylül ile geldim. Uzun bir süreç, burada muayene olacak geri dönecek. 7-8 saatlik bir süreç. O yüzden gelmem doğru olur diye düşündüm ve geldim." diye konuştu.

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

- Dr. Serhat Özkan: - "Benim de kızım 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıfım, o yüzden Eylül ile geldim"

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

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