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  4. Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu özel hayat sorusuna çekinmeden yanıt verdi! "Bir kere libido diye bir gerçek var"

Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu özel hayat sorusuna çekinmeden yanıt verdi! "Bir kere libido diye bir gerçek var"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 17:34
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Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren Melisa Doğu şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Ayza' karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Doğu, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Ünlü ismin açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Bu zamana kadar Arka Sokaklar, Kocamın Ailesi Ateş Böceği ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Doğu şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde 'Ayza' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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ÖZEL HAYATI SORULUNCA...

Başarılı performansı ile adından söz ettiren ünlü isim şimdi de Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.
'Ben hep aşığım' diyen Melisa Doğu özel hayat sorusunu çekinmeden cevapladı.
Arna, ünlü oyuncuya 'Aşkta cinselliğin rolü nedir?' diye sordu.

'LİBİDO DİYE BİR GERÇEK VAR...'

'LİBİDO DİYE BİR GERÇEK VAR...'

Melisa Doğu ise; 'Çok önemli. Libido diye bir gerçek var. Sosyal medyada benim hakkımda “çok eril” falan yazıyorlar. Hiç merak etmesinler gayet dişiyimdir. Rahat olun siz.' diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncuya eski sevgilileriyle görüşüp görüşmediği sorulunca 'Görüştüklerim var. Düğününe gittiklerim bile var.' dedi.
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