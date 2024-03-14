Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu özel hayat sorusuna çekinmeden yanıt verdi! "Bir kere libido diye bir gerçek var"

'LİBİDO DİYE BİR GERÇEK VAR...'

Melisa Doğu ise; 'Çok önemli. Libido diye bir gerçek var. Sosyal medyada benim hakkımda “çok eril” falan yazıyorlar. Hiç merak etmesinler gayet dişiyimdir. Rahat olun siz.' diye yanıt verdi.