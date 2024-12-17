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Kızıl Goncalar'ın Vahid'i öldü mü? Tolga Tekin'in vedası sosyal medyayı salladı | "Erken gitti efsaneydi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 07:18
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Kızıl Goncalar'ın Vahid'i öldü mü? Bu soru Kızıl Goncalar son bölümden sonra merak edildi. Kızıl Goncalar'a Vahid rolüyle dahil olan Tolga Tekin'in vedası sosyal medyayı salladı.

Kızıl Goncalar” son bölümde yaşananlar sonrası Vahid öldü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizinin son bölümünde diziye Vahid rolüyle dahil olan başarılı oyuncu Tolga Tekin damga vurdu.

“Kızıl Goncalar”da Vahid bıçaklanıp denize atılmıştı ve akıbeti merak konusuydu. Son bölümde Vahid rolüyle adından söz ettiren Tolga Tekin diziye veda etti.

Bu yol için "Hayatımda oynadığım en zor roldü" diyen Tekin'in vedası sosyal medyayı salladı.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Rolü için "Bir şeytanı oynuyorsunuz. Bir süre sosyal medyadan Kızıl Goncalar'ı da x'leyeceğim. Çünkü Vahid büyük bir ağırlık yaptı bana. Rüyalarıma girdi" diyen Tolga Tekin'in başarılı oyunculuğuna dair pek çok yorum yapıldı.

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Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'e "Kötü karakteri seyirciye sevdirmek kolay değildir", "İnanılmaz bir seyir zevki vardı", "Gerçekten efsane bir oyuncu" yorumları yapıldı. Seyirci bu vedanın erken olduğunu söyleyerek senaristleri de eleştirdi.

İşte Kızıl Goncalar son bölüm sonrası Tolga Tekin'e gelen yorumlar...

KIZIL GONCALAR VAHİD SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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