Kızılcık Şerbeti'nden olay fragman! Ortalık karıştı sosyal medya yıkıldı: 'Dünyanın bir numaralı metresi'

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte de her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle sosyal medyada gündem oluyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Fatih ve Doğa'nın daha da yakınlaşması heyecanlandırmıştı. Görkem kurduğu plan sayesinde Ünal ailesinin evinde kalmayı başardı. Yeni bölüm fragmanında ise işler karıştı.

FRAGMANA YORUM YAĞDI!

Görkem'in bu zaman kadar çevirdiği işler gün yüzüne çıktı. Pembe ise Görkem'in gerçek yüzünü görüp evden kovdu. Tansiyonu yüksek fragman ise sosyal medyada gündem oldu yorum yağdı. Birçok kullanıcı sezonun en iyi bölümü olacağını belirtti.

O yorumlardan bazıları...