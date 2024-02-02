Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman banyo pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren güzel oyuncu Müjde Uzman özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.





BANYODA POZ VERDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Banyoda siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Uzman'ın cesur kareleri çok beğenildi.

Müjde Uzman'ın iddialı pozlarına; 'Yandı buralar', 'Ama sen neler yapıyorsun', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Endamın yeter' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.