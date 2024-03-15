MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den iyi haber geldi!

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den iyi haber geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 20:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti Abdullah Ünal namı diğer Apo karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğer'in sağlık durumu merak ediliyordu. Oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisini bıraktı ve Abdullah Ünal rolüne Ahmet Mümtaz Taylan hayat vermeye başladı. Peki Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Taburcu oldu mu? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğer'in sağlık durumunu sevenleri merak ediyor. Ünlü oyuncu dizideki rolü devam ederken beyin kanaması geçirmiş ardından da tedavi altına alınmıştı. Tedavi süreci devam ederken Kızılcık Şerbeti Abdullah Ünal Karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat vermeye başlamıştı. Peki, Settar Tanrıöğer'in sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğer iyileşti mi, hastaneden çıktı mı? İşte yanıtı...

Keşfet

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Apo karakteriyle geniş kitleleri kendine hayran bıraktıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun bir tedavi sürecine girmişti.

Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne veda edip yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bıraktı. 

TABURCU OLDU!

TABURCU OLDU!

Tanrıöğen'in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak ediliyordu. Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.

Tanrıöğen'in 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği tahmin edilirken, yakın döneme ait hafıza problemlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağı söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! '31 Mart'a kadar yap, oylar senin olsun'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! '31 Mart'a kadar yap, oylar senin olsun'

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

MEB harekete geçiyor! Türkiye genelinde yeni sistem: Yaz tatili kısalacak, ders saatleri değişecek

MEB harekete geçiyor! Türkiye genelinde yeni sistem: Yaz tatili kısalacak, ders saatleri değişecek

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.