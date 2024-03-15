Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den iyi haber geldi!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğer'in sağlık durumunu sevenleri merak ediyor. Ünlü oyuncu dizideki rolü devam ederken beyin kanaması geçirmiş ardından da tedavi altına alınmıştı. Tedavi süreci devam ederken Kızılcık Şerbeti Abdullah Ünal Karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat vermeye başlamıştı. Peki, Settar Tanrıöğer'in sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğer iyileşti mi, hastaneden çıktı mı? İşte yanıtı...

