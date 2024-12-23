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  4. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı! Görkem bombayı patlattı 4 ölü var! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Final mi çektiniz'

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı! Görkem bombayı patlattı 4 ölü var! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Final mi çektiniz'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 21:46
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı. Yılbaşı eğlencesinde patlayan bomba sonucu 4 kişi ölüyor...

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle sosyal medyada gündem oluyor.

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Son bölümde Görkem'in bütün yalanları ortaya çıkmıştı ve Pembe tokat atıp evden kovmuştu. Heyecanı yüksek bölümün ardından ise 27 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde işler iyice karışıyor.

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"4 ÖLÜ 4'Ü AĞIR 9 YARALI"

Yeni bölüm fragmanında Görkem yılbaşı eğlencesi için toplanan herkese bombalı saldırı düzenledi.

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Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söyledi. Sezon finali gibi olan fragman ise sosyal medyada gündem oldu. Herkes kimlerin öldüğünü merak etti.

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Görkem'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yanarak diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

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Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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