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Seyirci onu istemedi! Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu ifşa oldu! Başrol Özge Özacar projeden bakın nasıl ayrılacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 08:15
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yine fırtınalar estirdi. Son bölümüyle sosyal medyayı sallayan dizide Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın gizli sırları ortaya döküldü ve Ünallar'ın evinden kovuldu. Seyirci tarafından istenmeyen Özacar'ın projeden ayrılacağı ortaya çıktı ve hazin sonu da ifşa oldu.

Seyirci onu istemedi! Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu ifşa oldu! Başrol Özge Özacar projeden bakın nasıl ayrılacak

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yine son bölümüyle herkesi ekrana kilitledi. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizide adeta nefesler kesildi.

Yaptığı entrikalar yüzünden seyirci tarafından istenmeyen Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın gizli sırları ortaya döküldü. Gerçek yüzü ortaya çıkan Görkem Ünallar'ın evinden kovuldu.

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Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri Görkem'e attığı tokat ile gecenin en çok konuşanları arasına girmeyi başardı.

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HAZİN SONU ORTAYA ÇIKTI

Bu yaptıkları ile hikayesinin sonuna gelen Özge Özacar'ın projeden ayrılacağı dizinin yeni bölümünden saatler önce öğrenilmişti. Şimdi de ünlü oyuncunun diziden nasıl ayrılacağı ortaya çıktı.

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Sina Koloğlu'nun haberine göre; Görkem, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde diziye veda edecek. Dramatik bir şekilde yanarak diziden ayrılacak.

Anahtar Kelimeler:
Özge Özacar Kızılcık Şerbeti
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