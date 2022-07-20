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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

20.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yılın 7 ayında 17 bin 726 kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri.

Araç trafiğine kapatılan deltada Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Bölgenin araç trafiğine kapatılması ile birlikte tür popülasyonunun da arttığı ifade ediliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, besin maddesi ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15'ine, ülkede görülen 420 kuş türünden de 356'sına ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği deltada 100 bin su kuşu barınıyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alması sebebiyle konaklayan leylekler de yuvalarını burada kuruyor.

Delta, doğal gölleri, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanarak yaprak döken subasar ormanları, sazlıkları, gün doğumu ve batımındaki eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alana sahip deltaya ise ilgi yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun iki katına çıktığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni, 2022 yılının 7 ayında 15 bin 265'i biletli ve 2 bin 461'i öğrenci olmak üzere 17 bin 726 kişi ziyaret etti.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

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