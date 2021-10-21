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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

21.10.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'da tek devletli bir yapıyı dikte etmeye çalıştığını ancak Kıbrıs'ta federasyon meselesinin kapandığını söyledi.

Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsünün düzenlediği "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Ada'da Varoluş Mücadelesi" konferansında konuştu.

Federal yapıda bir öneriyi kabul edemeyeceklerini vurgulayan Tatar, "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır." dedi.

Kendilerinin Ada'da iki devletin varlığını kabul ettiklerine ancak Rum tarafının KKTC'yi reddettiğine işaret eden Tatar, KKTC'nin, bir devletin oluşması için gerekli olan toprağı, yönetimi, yasaması, yürütmesi, yargısı ve halkı gibi tüm unsurlara sahip olduğunu hatırlattı.

Tatar, KKTC'nin her alanda rüştünü ispat etmiş bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs'ta KKTC vardır, Türkler vardır. Anlaşma istiyorlarsa iki ayrı devletli eşit egemenlikli bir yapı olacaktır. Federal yapıda bir anlaşmayı kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta eşitlik temelinde federatif bir yapının kurulacağı söyleminin "bir oyun" olduğunu ileri süren Tatar, KKTC'ye kilit vurup Rum tarafına tabi olmalarının istendiğini, bu oyuna gelmeyeceklerini aktardı.

- "Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin Türklük ve Ada'da yaşayan Türklerin geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez olan Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ve garantörlük hakkıdır." diye konuştu.

Tüm Türkler için 1974'ün çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Tatar, "Türklerin adaya gelmesini biz istedik. İşgal söylemlerine itibar edilmemesi gerekir. Bu tarih, Kıbrıs Türklüğünün bağımsızlığının başlangıcıdır. 15 Temmuz 1974'e kadar biz Türkiye'nin adaya çıkarma yapmasını bekledik. 1974'ten sonra artık Kıbrıs'ta iki bölge, iki halk, iki idare vardır. Federasyon bir oyundur." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan'ın silahlanmaya devam ettiğine, Ada'yı Yunan adası haline getirmek amacında olduklarına, asıl hedeflerinin Türkiye'yi kuşatmak ve Türkiye'nin ikmal yollarını tehlikeye atmak olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin bu bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu aktaran Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesinin mümkün olmayacağını, Kıbrıslıların Türk askerinin adadan çekilmesini ve garantörlüğünün sona ermesini kabul etmeyeceğini dile getirdi.

- Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Rauf Raif Denktaş büstünün açılışı yapıldı

Tatar, Ankara ziyaretinde Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı da gezerek burada KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan büstün açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklüğü için önemine işaret ettiği Denktaş'ın Türk tarihine geçmiş bir lider olduğunu ve emeklerinin unutulmayacağını söyledi.

Denktaş'ı rahmetle anan Tatar, kendisinin de bağımsız KKTC için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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