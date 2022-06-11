Klasik araç tutkunları Bolu’da buluştu

Klasik Mercedes Benz Kulübünün organize ettiği etkinlik kapsamında başta İstanbul olmak üzere çevre illerden klasik araç sürücüleri, Bolu'da bir araya gelerek konvoy oluşturdu.

Şehir merkezinden geçen konvoy, daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'na ulaştı.

Tabiat parkının otoparkına çekilen araçlar, vatandaşlar tarafından incelendi.

Klasik araç tutkunları tabiat parkında gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çekti.

Klasik Mercedes Benz Kulübü Başkanı Yusuf Tükenmez, AA muhabirine, klasik araç tutkunu arkadaşlarıyla Bolu'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tükenmez, her sene 7-8 etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Bu etkinliklerde arkadaşlarımızı Türkiye'nin özel yerlerine götürüyoruz. Burası da oralardan biri. Güzel bir yer. Hem farkındalık yaratmak, insanlara klasik araçları sevdirmek için hem de ülkemizin doğal güzelliklerini görmek için güzel etkinlikler." dedi.

Etkinlikte, model yılı 1968 ila 1990 arasında değişen 20'den fazla klasik aracın yer aldığını dile getiren Tükenmez, "Klasik olmaya aday olan araçlar da etkinlik kapsamında buraya geldi. Araçlar arasında farklı kasalarda araçlarımız mevcut. Vatandaşların ilgisi de çok güzel. Klasik araç görünce insanlar soruyor 'Kaç model, kaç para?' bunlar diye. Motorunu falan soruyorlar. Özellikle fiyatlarını soruyorlar. İlgisi olmayan insanlar ucuz sanıyor klasik araçları ama fiyatları duyunca şaşırıyorlar." diye konuştu.