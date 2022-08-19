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Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

19.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşayan Yasemin Nuran Açık: - "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. vosvosum. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık"

Düzce'de yaşayan klasik araç tutkunu Yasemin Nuran Açık, tasarladığı pembe renkli arabasıyla çevresinde ilgi odağı oluyor.

Klasik araçları ve kamp hayatını seven Açık, arkasına eklettiği kamp düzeneği kurulu aracıyla hayalini gerçekleştiriyor.

Aracına "Pembe Aşk" adını veren Açık, AA muhabirine, karavan şeklinde tasarladıkları alanda 3 kişinin rahatlıkla konaklayabildiğini belirtti.

Klasik araçları çok sevdiğini dile getiren Açık, "Bu benim 3. vosvosum. Klasik araçları kullanmanın farklı bir zevki var ancak bunda biraz daha farklı şeyler denemek istedik. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık. Arka kasamızın üzerinde 3 kişinin konaklayabildiği çadırımız var." dedi.

Açık, caddede ilerlerken "Pembe Aşk"ı gören vatandaşların mutlu olduğunu aktararak, "İnsanlar günün yorgunluğuyla monoton ve mutsuz olabiliyor. Arabayı gördükleri anda insanların yüzünde müthiş bir tebessüm oluşuyor. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Aracıyla Türkiye'de birçok noktayı gezdiklerini söyleyen Açık, aracın "bir buçuk vosvos" olarak tanındığını sözlerine ekledi.

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

- Düzce'de yaşayan Yasemin Nuran Açık: - "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. vosvosum. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık"

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

Klasik araç tutkusu ve kampçılık hayalini "Pembe Aşk"ta buluşturdu

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Anahtar Kelimeler:
Düzce karavan vosvos

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