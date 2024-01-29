Kobra Murat altına nasıl yatırım yaptığını anlattı! "Eurolarla dolarla..."

Ünlü şarkıcı devamında ise "Ben de yurt dışından mesela bir düğünden filan geldiğim zaman direkt ben onu eurolarla, dolarlarla kuyumcuya giderim karımın koluna bilezik yaptırırım. Onlar biriktiği zaman da çoluğuma çocuğuma birer tane ev" ifadelerini kullandı.