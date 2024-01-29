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  4. Kobra Murat altına nasıl yatırım yaptığını anlattı! "Eurolarla dolarla..."

Kobra Murat altına nasıl yatırım yaptığını anlattı! "Eurolarla dolarla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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"18 kilo altınım var" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler altın kaplamalı evinin kapısını TV8'e açtı. Kobra Murat altına nasıl yaptırım yaptığını da anlattı.

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler 18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayarak "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.


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BİRİKTİRİP ÇOCUKLARINA EV ALIYOR

Sosyal medyada sık sık altınları ve para açıklamalarıyla gündeme gelen Kobra Murat her köşesinde altın kaplama olan evini Gel Konuşalım'a açtı.

Kobra Murat yatırımını altına yaptığına dair konuşurken "Annem parayı bulduğu zaman kuyumcuya giderdi, siz de öyle yapın derdi. Parayı biriktirmeyi öyle öğrenirsiniz, derdi" dedi.

Ünlü şarkıcı devamında ise "Ben de yurt dışından mesela bir düğünden filan geldiğim zaman direkt ben onu eurolarla, dolarlarla kuyumcuya giderim karımın koluna bilezik yaptırırım. Onlar biriktiği zaman da çoluğuma çocuğuma birer tane ev" ifadelerini kullandı.

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler servetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kobra Murat yine adından söz ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kobra Murat
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