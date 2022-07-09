Kocaeli'de 2 katlı ev çöktü

Olay yerine giderek Günay'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, aileye gerekli her türlü desteğin verileceğini bildirdi.

Evde yaşayanların bayram ziyareti dolayısıyla Gölcük ilçesinde olması sayesinde olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

- Olay sırasında evde yaşayanların bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi

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