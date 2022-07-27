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Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

27.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki alüminyum fabrikasında, basınç tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yaralanan bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

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