YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

31.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının başında tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde aracına binmeye çalışan E.T. (47), henüz bilinmeyen nedenle İ.Ö. (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T'nin bacaklarına silahla ateş eden şüpheli, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Araç Gebze silahlı saldırı yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.