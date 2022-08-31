KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının başında tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde aracına binmeye çalışan E.T. (47), henüz bilinmeyen nedenle İ.Ö. (44) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.T'nin bacaklarına silahla ateş eden şüpheli, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırı anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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