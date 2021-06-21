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Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

21.06.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ayağı çatıya sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Değirmendere Yalı Mahallesi Kayacan Sitesi'nde, iki katlı bir evin çatısında ayağı sıkışan martıyı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle ulaştıkları çatıda, ayağı sıkışan martıyı kurtardı.

Daha sonra zabıta ekiplerine teslim edilen martı, tedavi için veteriner hekime götürüldü.

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Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
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