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Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

03.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başı demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bir köpeğin başının demir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, boruyu keserek hayvanı kurtardı.

Köpek, daha sonra veterinere teslim edildi.

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli köpek İtfaiye kurtarma demir boru

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