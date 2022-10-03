KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başı demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bir köpeğin başının demir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, boruyu keserek hayvanı kurtardı.
Köpek, daha sonra veterinere teslim edildi.
Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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