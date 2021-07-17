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Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında yer alan bölümde akıcı yoğunluk gözleniyor. Yolun iki şeride düştüğü bu bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 kara yolunun Derince-İzmit kesiminde de akıcı trafik yoğunluğu görülüyor. Her iki yolun İzmit dışında kalan kesimleri ile D-130 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor.

Bayram trafiğine takılmak istemeyen tatilcilere alternatif sunan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı da rahatlatıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar kesintisiz ulaşım sağlayan yolu tercih eden sürücü sayısında normal günlere nazaran artış olduğu görülüyor.

Kocaeli Valiliğince trafik akışının düzenli sağlanması için alınan tedbirler kapsamında D-100 ve D-130 kara yollarında ekip sayıları artırıldı, riskli noktalara ekipler konuşlandırıldı.

Ayrıca, Anadolu Otoyolu'nda bayram öncesi Ankara, bayram sonrası ise İstanbul istikametinde kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde denetim planlaması yapıldı.

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kocaeli Sakarya

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