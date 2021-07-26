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Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

26.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyreden Mustafa E. idaresindeki 34 KE 3303 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde aynı yöne giden Mustafa Y'nin kullandığı 37 AAB 024 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile Yahya, Zennüp, Kübra ve Furkan E. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Furkan E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın, Kurban Bayramı tatilini memleketleri Kilis'te geçiren otomobildeki ailenin İstanbul'a dönerken yaşandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı trafik kazası

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