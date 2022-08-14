Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bu sırada İ.A'nın engelli eşinin bağırışlarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İ.A (60), Serdar Mahallesi Duman Sokak'taki evinde, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kendi imkanlarıyla evinin dışına çıktı.

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