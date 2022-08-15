Dün akşam saatlerinde İ.A (60), evinde iki kişiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz