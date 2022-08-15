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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

15.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta oturan İ.A'nın kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün akşam saatlerinde İ.A (60), evinde iki kişiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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