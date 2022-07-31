KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı.
Hacı Halil Mahallesi kent meydanında iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada kolundan yaralanan U.G. (35) ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz