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Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

12.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.

Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren birisi kadın 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

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boğulma

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