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Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

07.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde evdeki Büşra K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Lise öğrencisi Büşra K'nin, bir süredir annesi ve kardeşleriyle dedesine ait yangın çıkan evde yaşadığı öğrenildi.

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

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