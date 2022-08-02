KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı.
Balçık Mahallesi 3257 Sokak'ta bulunan bir gıda fabrikasında, kızartma kazanında parlama nedeniyle çıkan yangın bacaya sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yangını söndürmeye çalışan 6 işçi dumandan etkilendi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı
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