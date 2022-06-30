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Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

30.06.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Nilüfer Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan deponun bir bölümünde bulunan az sayıdaki tavuk ve kazlar, itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Kocaeli

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