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Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

01.10.2022 03:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durakta bekleyen 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında yolcu almak için duran özel halk otobüsü ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 41 K 8351 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Otomobil, önce duraktaki özel halk otobüsüne, ardından durağa çarparak durabildi.

Kazada, sürücü E.B. ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan haber alarak kaza yerine gelen E.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

- Durakta bekleyen 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit durak otobüs yolcu

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:55
İkindi
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Akşam
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Kocaeli ECZANELER
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