Dilderesi ile D-100 kara yolu arasında özel işletmeye ait demir ve çelik hurdaların depolandığı alanda, plastik aksamların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir ve çelik hurdaların bulunduğu depoda, plastik aksamların tutuşması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz