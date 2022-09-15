YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

15.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yaylacık Mahallesi Metin Sokak'taki madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın atık yağ bölümünde hasar oluştu.

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Başiskele

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.