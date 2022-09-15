KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yaylacık Mahallesi Metin Sokak'taki madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Yangında fabrikanın atık yağ bölümünde hasar oluştu.
Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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