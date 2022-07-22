Kocaeli'de melisa hasadı başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında kent genelinde ilk etapta 57 dekar alana dikilen melisa hasadına Karamürsel ilçesinde başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, melisanın ilk hasadı ilçenin İnebeyli Mahallesi'nde, projeden yararlanan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Hasan Akgün'ün 15 dekarlık tarlasında gerçekleştirildi.

Melisa hasadı, Büyükşehir Belediyesince tasarımı, üretimi, milli ve yerli imkanlarla yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinesiyle yapıldı.

İlk kez Kocaeli'de kullanılan makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştirildi. Hasada Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Akgün, çiftçiler ve ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgün, geçen kasım ayında dikilen melisanın veriminden mutlu olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştığı melisa bitkisini katma değeri yüksek olduğu için dikmeye karar verdiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Bunun ekonomik getirisi yüksek olduğu için öncülük edelim, diğer çiftçilere de örnek olalım dedik. Bu işi Büyükşehir Belediyesinin desteği ve teşvikiyle yapıyoruz. Getirisi yükseldikçe daha da fazla alana biberiye, tıbbi nane ve lavanta ekebiliriz. Masraflarımızı, Büyükşehir karşılıyor. Çapasını, sulamasını yapıyoruz, parasını alıyoruz. Bize çok külfetli olmadı."

Akgün, ürünün alım garantili olmasının da avantaj sağladığını anlatarak, "Hasadı gelip kendileri yapıyor. Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) işçi desteği sağlanıyor. Güzel verim aldık. Mutluyuz. Hasattan sonra gübreleme ve sulama yapacağız. Kış gelmeden bir hasat daha yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.