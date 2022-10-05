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Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

05.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Cemre Halime Küçük'ün doğum gününü kutladı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören İzmit Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cemre'ye moral vermek için yakınları tarafından etkinlik düzenlendi.

Karamürsel'de eğitim gören bazı ilk ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, gruplar halinde "Doğum günün kutlu olsun", "İyi ki doğdun Cemre abla", "Geçmiş olsun" ifadelerinin yer aldığı videoyla Cemre'ye doğum günü sürprizi hazırlandı.

Ayrıca bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Nijeryalı Joke Kafayat Ashayana da öğrencilere destek vererek, Cemre'nin doğum gününü kutladı.

Öğrenciler, böyle bir etkinliğe katıldıkları ve Cemre'ye moral verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

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Anahtar Kelimeler:
lösemi Kocaeli Karamürsel

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