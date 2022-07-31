Kocaeli'de otoyolda aracının lastiğini onarmaya çalışan sürücüye kamyonet çarptı

Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özen, Oktay Y. idaresindeki 41 TM 661 plakalı otomobilin altında kaldı.

- Çarpmanın etkisiyle otoyola savrulan sürücü bir başka aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

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