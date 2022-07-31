Kocaeli'de otoyolda aracının lastiğini onarmaya çalışan sürücüye kamyonet çarptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracının patlayan lastiğini onarmak için inen sürücü, kamyonet ve otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönünde seyir halinde olan Cihat Özen (67), idaresindeki 06 SF 704 plakalı otomobilin Alikahya mevisinde sol ön lastiğinin patlaması üzerine aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi.
Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özen, Oktay Y. idaresindeki 41 TM 661 plakalı otomobilin altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihat Özen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Özen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri, Özen’e çarparak olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
- Çarpmanın etkisiyle otoyola savrulan sürücü bir başka aracın altında kalarak yaşamını yitirdi
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