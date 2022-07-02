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Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

02.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nin üst katındaki otoparkta H.E'ye ait 41 AFY 531 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Pazara gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, panelvan kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

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yangın polis Kocaeli pazar yeri

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