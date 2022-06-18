YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

18.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Şahika Ercümen: "Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, değişken ağırlık gibi. Ben açıkçası bu sene hepsinde dünya rekorları seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Su Sporları Festivali" başladı.

Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinlikte flyboard, su jeti, kano, survivor parkuru, plaj voleybolu ve futbolu ile çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Etkinlikte milli dalışçı Şahika Ercümen de bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ercümen, program sonunda yaptığı açıklamada, düzenlenen bu etkinliklerle daha çok insanın spora kazandırılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Salgın döneminde spora ara vermeleri gerektiğini anımsatan Ercümen, şunları kaydetti:

"O dinlenme aslında bana çok iyi geldi. Hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerimi yaşıyorum. Bizim sporumuz biraz tecrübeyle, biraz yaş ilerledikçe daha da kuvvetli yapabileceğiniz bir spor. Dolayısıyla şu an ben en iyi derecelerimi yapmaya başladım. Bu sene birkaç kategoride rekoru kırabileceğime inanıyorum ve çalışmalarımız o yönde. Ülkemize birkaç farklı kategoride yeni rekorları da kazandırmayı şu an hedefliyoruz. Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, değişken ağırlık gibi. Ben açıkçası bu sene hepsinde dünya rekorları seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum."

Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle son bulacak.

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

- Milli sporcu Şahika Ercümen: "Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, değişken ağırlık gibi. Ben açıkçası bu sene hepsinde dünya rekorları seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum"

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Kocaeli'de su sporları festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:06
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.