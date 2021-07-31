Kocaeli'de sulak alandaki 10 dönüm sazlık yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki İzmit Sulak Alanı'nda bulunan sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

İzmit Körfezi'nin doğu ucunda bulunan ve göç mevsiminde kuşların uğrak noktası olan İzmit Sulak Alanı içerisindeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.

Polis, yangının çıktığı sırada bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı iddiası üzerine bölgede araştırma başlattı.