KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
İnönü Mahallesi'nde A.Ş. idaresindeki 34 LE 7179 plakalı otomobil ile B.S. yönetimindeki 34 VK 8086 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada B.S'nin otomobilinde bulunan A.S. ile kardeşi C.S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı
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