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Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

08.10.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangının, genç kızın öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı belirlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 7 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın (17) ölümünden şüphelendi.

Ekipler, yangının, genç kızın kasten öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Olayla ilgili şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli T.Y'nin, genç kızın annesinin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

- Yangının, genç kızın öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı belirlendi

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şüpheli Kocaeli Gebze

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