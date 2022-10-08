Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 7 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın (17) ölümünden şüphelendi.

- Yangının, genç kızın öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı belirlendi

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