Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından lider Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Yeşil-siyahlılar, 16 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek. Kentte büyük sevinç yaşanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı olay yarattı.
Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un şampiyonluk posterinde kendisine en ortada yer verdi. Teknik direktörü ve kulübün başkanını posterden silen ve yer vermeyen Büyükakın'ın bu hamlesi Kocaelispor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.
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