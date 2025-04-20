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  4. Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"

Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 11:20
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Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e çıkması kesinleşti. Yeşil-siyahlılar 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un şampiyonluk posterinde kendisine en ortada yer verdi. Büyükakın'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından lider Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Yeşil-siyahlılar, 16 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek. Kentte büyük sevinç yaşanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı olay yarattı.

POSTERDE KENDİSİNE EN ORTADA YER VERDİ

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Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un şampiyonluk posterinde kendisine en ortada yer verdi. Teknik direktörü ve kulübün başkanını posterden silen ve yer vermeyen Büyükakın'ın bu hamlesi Kocaelispor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

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