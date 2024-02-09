Kocasıyla ilgili itirafı herkesi şoke etti! Esra Ezmeci inanamadı bir kez daha sordu! '14 yıllık eşim...'

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı yine herkesi şaşırtan bir itirafla gündem oldu. Programa katılan Canan Hanım'ın anlattıkları izleyenleri şoke etti. Duydukları karşısında Esra Ezmeci bile inanamadı.



ESRA EZMECİ BİLE İNANAMADI

14 yıllık eşiyle sorunlar yaşadığını söyleyen Canan Hanım, Esra Ezmeci'den yardım istedi.

2 çocuk sahibi olan Canan Hanım, çocuklardan sonra kendisine bakamadığını ve eşiyle problemler yaşamaya başladını dile getirdi.

Canan Hanım; 'Bir gün ben arayı toparlamak için güzel bir masa hazırladım. Çok güzel giyindim. Mumlar, ışıklar... O yine gelmedi. Geç geldi. Onu çok güzel karşılayacağım için onun da güzel davranacağını düşündüm ama o gün hayatımın şokunu yaşadım.

Eve çok geç geldi. Ben ona tekrar eskisi gibi olabiliriz diye konuşmaya çalıştım ama beynimden aşağı kaynar sular döküldü sanki. O artık beni istemediğini söyledi. Başkasıyla nişanlandığını söyledi bana.' dedi.