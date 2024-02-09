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Kocasıyla ilgili itirafı herkesi şoke etti! Esra Ezmeci inanamadı bir kez daha sordu! '14 yıllık eşim...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin programındaki bir itiraf yine sosyal medyayı salladı. Programa konuk olan Canan Hanım'ın 14 yıllık eşiyle ilgili itirafına Esra Ezmeci bile inanamadı.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı yine herkesi şaşırtan bir itirafla gündem oldu. Programa katılan Canan Hanım'ın anlattıkları izleyenleri şoke etti. Duydukları karşısında Esra Ezmeci bile inanamadı.

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ESRA EZMECİ BİLE İNANAMADI

14 yıllık eşiyle sorunlar yaşadığını söyleyen Canan Hanım, Esra Ezmeci'den yardım istedi.
2 çocuk sahibi olan Canan Hanım, çocuklardan sonra kendisine bakamadığını ve eşiyle problemler yaşamaya başladını dile getirdi.
Canan Hanım; 'Bir gün ben arayı toparlamak için güzel bir masa hazırladım. Çok güzel giyindim. Mumlar, ışıklar... O yine gelmedi. Geç geldi. Onu çok güzel karşılayacağım için onun da güzel davranacağını düşündüm ama o gün hayatımın şokunu yaşadım.
Eve çok geç geldi. Ben ona tekrar eskisi gibi olabiliriz diye konuşmaya çalıştım ama beynimden aşağı kaynar sular döküldü sanki. O artık beni istemediğini söyledi. Başkasıyla nişanlandığını söyledi bana.' dedi.

ESRA EZMECİ BİLE İNANAMADI

ESRA EZMECİ BİLE İNANAMADI
Gözyaşları içinde konuşan Canan Hanım'ın anlattıkları karşısında Esra Ezmeci inanamadı ve bir kez daha 'Sizinle evliyken başka biriyle mi nişanlanmış?' diye sordu.
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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan sosyal medya
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