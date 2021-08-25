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Kolasinac, Fenerbahçe için geliyor

25.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sead Kolasinac, kulübü Arsenal'den bonservisini almak için yaptığı görüşmeyi olumlu sonuçlandırdı. Bosna-Hersekli oyuncunun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sol bek takviye listesinde ilk sırada yer alan Sead Kolasinac transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

Arsenal'in oyuncusu olan Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye prensipte "Evet" dediği ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kulübüyle anlaşarak bonservisini eline alması bekleniyordu. Son gelişmelere göre Bosna-Hersekli oyuncunun Arsenal yönetimiyle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından Sead Kolasinac'ın İstanbul'a geliş tarihinin açıklanması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Almanya doğumlu Bosna-Hersek vatandaşı olan Sead Kolasinac, sol bek ve sol kanat mevkiilerinde oynayabiliyor. 28 yaşında ve 1,83 boyundaki oyuncunun Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arsenal FC
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