Kolasinac, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin sol bek takviye listesinde ilk sırada yer alan Sead Kolasinac transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

Arsenal'in oyuncusu olan Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye prensipte "Evet" dediği ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kulübüyle anlaşarak bonservisini eline alması bekleniyordu. Son gelişmelere göre Bosna-Hersekli oyuncunun Arsenal yönetimiyle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından Sead Kolasinac'ın İstanbul'a geliş tarihinin açıklanması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Almanya doğumlu Bosna-Hersek vatandaşı olan Sead Kolasinac, sol bek ve sol kanat mevkiilerinde oynayabiliyor. 28 yaşında ve 1,83 boyundaki oyuncunun Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA