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Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

17.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Suriye'ye gidecek Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için uğurlama töreni düzenlendi.

Fatsa ilçesindeki komando taburunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Suriye'de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Türk bayrağını semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacaklarına vurgu yapan Öksüz, bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti.

Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, "Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır." dedi.

Suriye'ye uğurladıkları komandoların alınlarının akıyla döneceğine inançlarının tam olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm kahraman askerlerimize Suriye'de başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bize emanettir. Göreviniz mübarek, göreviniz ve bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından 120 komando, dualarla yeni görev yerlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile askerlerin aileleri katıldı.

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

- Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

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suriye Ordu Komando tören

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