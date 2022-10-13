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Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

13.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatbikatta senaryo gereği, dağlık alanda mahsur kalan ve kaybolan 10 kişilik grup ile 5 kişilik öğrenci grubunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu gölde yapılan arama kurtarma operasyonları tatbik edildi

Konya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, planlardaki olası çalışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla bölgesel masa başı ve saha tatbikatı yapıldı.

Valilik koordinesinde, Beyşehir ilçesindeki Atabey Gençlik ve Eğitim Kapı'nda düzenlenen tatbikata, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Karaman AFAD ekipleri de katıldı.

Farklı etaplar halindeki tatbikata, polis arama kurtarma, özel harekat timi, jandarma iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekibi, yerel destek ve UMKE ekipleri, AFAD gönüllüleri ile çeşitli STK'ların temsilcileri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, dağlık alanda mahsur kalan ve kaybolan 10 kişilik grup ile 5 kişilik öğrenci grubunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu gölde yapılan arama kurtarma operasyonları tatbik edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, gazetecilere, TAMP Planı kapsamında 5 ili kapsayan bölgesel bir masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryolar gereği, mahsur kalma, kaybolma ve boğulma vakalarını konu aldıklarını aktaran Tosun, "Tatbikatı, 23 afet çalışma grubu ve destek çözüm ortaklarıyla icra ettik. Herhangi bir afet veya acil durum olduğunda kimin neleri yapabileceği masa başında değerlendirildikten sonra sahada tatbik edildi." diye konuştu.

Tosun, AFAD'ın Türkiye'nin ortak gücü olduğunu belirtti.

Afetlere hazır bulunmanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tosun, "Her birey afete hazırsa, Türkiye afete hazır demektir. 'Bana bir şey olmaz' dememeli, temel afet bilinci eğitimleri almalıyız. Ülkemizdeki herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor, bu eğitimleri almalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

- Tatbikatta senaryo gereği, dağlık alanda mahsur kalan ve kaybolan 10 kişilik grup ile 5 kişilik öğrenci grubunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu gölde yapılan arama kurtarma operasyonları tatbik edildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi

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