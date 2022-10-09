YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

09.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde sarp ve dik kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi, AFAD'ın özel dağcı ekibi tarafından kurtarıldı.

AFAD Konya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneysınır'da çoban Hüseyin Acımık, 16 keçisi dün çıktıkları sarp ve dik kayalıklardan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Bölgeye ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri durumu AFAD'a bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD Konya İl Müdürlüğünün alanında uzman özel dağcı ekibi, kayalıklar üzerinde kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçileri kurtardı.

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
keçi afad mahsur

Konya Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:45
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.