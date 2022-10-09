AFAD Konya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneysınır'da çoban Hüseyin Acımık, 16 keçisi dün çıktıkları sarp ve dik kayalıklardan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı

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