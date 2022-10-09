Konya'nın Güneysınır ilçesinde sarp ve dik kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi, AFAD'ın özel dağcı ekibi tarafından kurtarıldı.
AFAD Konya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneysınır'da çoban Hüseyin Acımık, 16 keçisi dün çıktıkları sarp ve dik kayalıklardan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.
Bölgeye ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri durumu AFAD'a bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD Konya İl Müdürlüğünün alanında uzman özel dağcı ekibi, kayalıklar üzerinde kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçileri kurtardı.
Konya'da dik kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD'ın özel dağcı ekibi kurtardı
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