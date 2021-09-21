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Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

21.09.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüphelinin olduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle yaklaşık 60 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Konya'dan Beyşehir ilçesine giden bir otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı alan ekipler, belirtilen aracı Akyokuş mevkisindeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı otomobil, hız limitlerini de aşarak yoluna devam etti. Trafik ekipleri, otomobili uzun süre takip etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta yolu tır, kamyon ve araçları durdurarak trafiğe kapattı.

Yaklaşık 60 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü, yolun kapatılması sonucu yakalandı.

Uyuşturucu madde bulunan 06 ED 9574 plakalı otomobil, detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Otomobil sürücüsü D.Y. ile araçta bulunan B.O. ise jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. D.Y. hastane girişinde gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Yakalasalardı" diye cevap verdi.

Şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Otomobilin muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, sürücü hakkında "vizesiz araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "hız ihlali", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" gibi farklı trafik maddelerinden işlem başlatıldı, araç trafikten men edildi.

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

- İki şüphelinin olduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
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