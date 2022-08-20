YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

20.08.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kömür ocağında, iş makinesinin gölete düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Beyşehir-Seydişehir ilçesi sınırında bir kömür ocağının şantiyesinde çalışan Yalçın Yeşilyurt (50), toprak kayması sonucu kullandığı iş makinesiyle yapay gölete düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ihbarı üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait su altı arama kurtarma timi de bölgeye sevk edildi.

Gölete giren dalgıçlar, operatörün iş makinesinin kabini içerisinde sıkıştığını belirledi. Çalışmaların ardından operatörün cansız bedeni sudan çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yeşilyurt'un olay yerine gelen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Operatör Seydişehir

Konya Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:02
Öğle
12:59
İkindi
16:43
Akşam
19:45
Yatsı
21:08
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.