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Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

07.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

EDİRNE (AA) - Trakya'da sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Edirne'de, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları siyah çelenk bıraktı.

Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Sibel Sevinç Pekdemir, burada yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını belirtti.

Pekdemir, sağlıkta şiddet sorununa dikkati çekmek için acil durumlar dışında 2 gün boyunca grev yapacaklarını, bu üzücü olay nedeniyle öfkeli olduklarını ifade etti.

Cinayeti alkışlarla protesto eden sağlık çalışanları, beyaz önlüklerini de müdürlük bahçesine bıraktı.

- Kırklareli

Kırklareli Tabip Odası üyesi bir grup doktor, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde doktor Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tabip Odası Genel Sekreteri Atilla Ergenekon, Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sağlık kurumlarındaki silahlı saldırılarda artış olduğunu ve önlem alınmasını istediklerini dile getiren Ergenekon, "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır." dedi.

Sağlık Liyakat-Sen Genel Başkan Vekili Murat Yıldız da doktorların ömürlerini ailelerinden çok hastalarına ayırdıklarını, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle insan sağlığı için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini vurgulayan Yıldız, doktor Karakaya'nın öldürülmesinin acısını yaşadıklarını ifade etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Şenol Özcan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının, silahla vurularak öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Özcan, "Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle her zaman tekrar ettik. Yaşanan saldırılarla ilgili önlemler alınması, 6136 sayılı yasada değişiklik yapılması konusunda yasa teklifi önerdik." dedi.

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

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